Lazio, Lotito furioso con la squadra: anche Inzaghi sotto accusa

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, tra oggi e domani sarà a Formello per parlare alla squadra dopo la pesante sconfitta subita nel derby. Il numero uno laziale, da primo tifoso, è furioso per l'atteggiamento ma anche per altre situazioni che creano malcontento. Sul banco degli accusati c'è anche Simone Inzaghi, che agli occhi del presidente ha le sue colpe. A questa squadra manca la cattiveria e deve essere il tecnico a tirarla fuori ai propri giocatori. Guai anche a coprire i capricci e i malanni dei calciatori: in rosa tutti devono sentirsi in bilico o in ballottaggio per tornare a sorridere. A riportarlo è Il Messaggero.