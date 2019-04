Lazio, Lotito furioso dopo il KO col Chievo: Inzaghi sotto accusa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Simone Inzaghi nel mirino di Claudio Lotito. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il KO contro il Chievo non sarebbe andato affatto giù al patron della Lazio. Che medita il cambio in panchina, a differenza del ds Tare più convinto di continuare con l'ex attaccante. Senza vittoria in Coppa Italia, dopo una stagione fatta di diverse incomprensioni, a giugno potrebbe esservi la clamorosa separazione.