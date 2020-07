Lazio, Lotito furioso dopo il terzo ko consecutivo: biancocelesti verso un lungo ritiro

I tre ko consecutivi hanno fatto infuriare Claudio Lotito. Il presidente della Lazio - secondo quanto riportato da Sportmediaset - non ha digerito la quarta sconfitta post lockdown. Inoltre il duro confronto avvenuto tra Francesco Acerbi e Ivo Pulcini, direttore sanitario biancoceleste, avrebbe fatto scattare il campanello d'allarme in casa Lazio: l'ipotesi è quella del lungo ritiro in vista della sfida del 20 luglio contro la Juventus. Un modo per ricompattare uno spogliatoio che tra sconfitte e infortuni sembra essersi spaccato a metà.