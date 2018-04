Lazio, Lotito ha pronto il regalo Champions: Bryan Cristante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un regalo alla Lazio per l'eventuale qualificazione in Champions League: Bryan Cristante. Lo scrive oggi Il Messaggero, secondo cui il club biancoceleste lavora nell'ombra da tempo per battere Juventus e Roma, entrambe interessate al centrocampista dell'Atalanta. Connubio di offerta economica e tecnica: al club bergamasco andrebbero 25 milioni di euro, al giocatore la garanzia di un posto da titolare che giallorossi e bianconeri al momento non potrebbero offrirgli, nelle idee di Lotito e Tare.