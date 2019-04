Lazio, Lotito ha tranquillizzato Inzaghi prima della semifinale di San Siro

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport analizza la situazione in casa Lazio, dopo la conquista della finale di Coppa Italia. Sabato, al termine della partita persa contro il Chievo, la posizione di Simone Inzaghi sembrava essere in bilico in vista della prossima stagione. Il presidente Claudio Lotito ha rasserenato il tecnico, trasmettendogli fiducia e coraggio per la gara di San Siro. La vittoria per 1-0 contro il Milan, poi, ha riportato fiducia e serenità a Formello in vista del finale di stagione.