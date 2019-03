Lazio, Lotito: "Ho apprezzato De Rossi. Champions? Ce la giochiamo"

Fonte: Riccardo Caponetti

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine della presentazione del progetto 'NO BULLI', campagna di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. "L’importante è dare la possibilità a ognuno di potersi esprimere nel rispetto. Ho apprezzato il comportamento di De Rossi dopo il derby, quando ha detto che la Lazio si è dimostrata migliore della Roma e che non era la Lazio dei fratelli Filippini ma la più forte dopo quella di Veron. Questo l’ho apprezzato e quindi l’ho ringraziato. Quando ci sono i valori, l’avversario viene rispettato. Oggi purtroppo viviamo in una società in cui contano più le cose materiali, ma i valori devono essere rispettati. Dobbiamo riuscirci noi, attraverso i giocatori che sono un esempio, a trasmettere ai giovani che lo sport non è legato solo alla vittoria”, le parole di Lotito che ha poi parlato della lotta al quarto posto: "Parliamo di una competizione sportiva, il risultato è importante ma non è l’unica cosa che conta. Se la Lazio dovesse riuscire a mettere in campo tutti i valori che possiede, allora se la potrà battere con chiunque”.

Presente nella Sala Mechelli anche l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile, che ha dichiarato: "Sono un po’ emozionato, è peggio che tirare un rigore (ride, ndr). Sono felice di questa iniziativa, a nome di tutti i compagni ringrazio la regione Lazio per l’opportunità che mi ha dato di essere qui. Sono d’accordo con quello che ha detto Alessandro (Florenzi ndr): noi siamo assolutamente contrari a ogni tipo di razzismo".