Lazio, Lotito in estate tentato dall'offerta del Milan per Milinkovic-Savic

L'addio di Milinkovic-Savic alla Lazio è stato davvero vicino durante l'ultima finestra di mercato. Come riporta Il Messaggero, infatti, per il serbo (fresco di rinnovo fino al 2023) Lotito ha rifiutato un'importante offerta del Milan, fatta arrivare direttamente dal fondo Elliott. Una proposta "modello leasing": 40 milioni cash, più tre rate da 40 fino al 2021. Un'operazione, si legge, non facilmente ammortizzabile sul cartellino per ottenere una plusvalenza significativa: ecco spiegato il rifiuto del patron laziale, nonostante le cifre fossero piuttosto alte.