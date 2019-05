© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non faccio ramanzine. Ho l'obbligo di valutare e consigliare gli addetti ai lavori quando ci sono le condizioni per farlo. Sono suggerimenti. Io stesso ne ricevo, anche dal direttore Tare. Se mi convincono, cerco di metterli in pratica". Claudio Lotito, presidente della Lazio, nell'intervista a Il Tempo risponde anche in merito alla lite con Simone Inzaghi.

Il futuro dell'allenatore? "Inzaghi oggi ha un contratto, e nessuno - io per primo - l'ha messo in discussione. Cerchiamo di ottenere prima il massimo, perché questa squadra ha grandissime possibilità e deve saperle rispettare. Può tornare nell'Olimpo del calcio internazionale. Futuro? I piani si faranno in funzione dei campionati che dovremo disputare e quindi anche delle entrate previste. Mi auguro che si ritrovi la serenità e la concentrazione in questo rush finale per tagliare un traguardo compatibile con le potenzialità del gruppo".