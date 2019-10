Lazio, Lotito: "Io De Vrij contro l'Inter non l'avrei fatto giocare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Le responsabilità di quella partita con l'Inter sono di tutti ma in primis le mie perché l'ho consentito (di schierare de Vrij, ndr.)". Ospite nella sede del Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha affrontato molti temi riguardanti il mondo biancoceleste e non solo: "Avrei dovuto intervenire. Comincio ad avere un'età che mi porta a fare delle riflessioni. Io non l'avrei fatto giocare, abbiamo perso la partita per de Vrij. Lo staff mi ha detto che lui era un grande professionista, io da parte mia avevo detto che non avrebbe dovuto giocare, ma non ho obbligato nessuno".