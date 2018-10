Lazio, Lotito: "Io romanista? Altra invenzione nata per screditarmi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron della Lazio Claudio Lotito parla così del suo presunto passato giallorosso in una intervista concessa a Il Tempo: "Questa è un’altra invenzione che nasce da un fatto molto semplice. Quando ero ancora fidanzato con la mia futura moglie, mio suocero era proprietario della Roma insieme alla famiglia Sensi. Quindi è capitato di andare allo stadio a vedere le partite dei giallorossi con lui, ma poi l’ho convertito sulla via di Damasco e ora tifa Lazio per merito soprattutto di mio figlio. Dà lì è nata la storia di Lotito romanista, che festeggiava i gol della Roma. Se ho mai esultato a una rete? Ma no, serve tutto per screditarmi, però neanche potevo mettermi a piangere per la squadra della mia famiglia. Qualcuno dice ‘purché se ne parli’, ma di questi tempi invece è meglio che non se ne parli affatto".