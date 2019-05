Lazio, Lotito: "La Coppa Italia ci ripaga dell'annata. Vinto meritatamente"

Claudio Lotito, dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta, ha parlato a Il Corriere dello Sport dell'annata biancoceleste. "Abbiamo conseguito un trofeo che ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti. Non penso che la Lazio non avesse le potenzialità per attestarsi nelle prime posizioni. Il fatto stesso di aver vinto meritatamente, a parte le dietrologie, con l’Atalanta che veleggia verso la Champions significa potersi confrontare. Dico l’Atalanta, non le partite vinte contro le squadre che stanno in posizioni superiori di classifica. Nel calcio ci sono i fattori imponderabili, partite che nascono in una maniera e finiscono in un'altra. Sicuramente noi abbiamo due o tre situazioni di cui potremmo rammaricarci, ma questo non significa che l'allenatore non è bravo o i giocatori non sono bravi".