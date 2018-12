© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa direttamente da Formello, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato anche del momento di Luis Alberto e Milinkovic-Savic: "Ci sono persone come Peruzzi che lavorano per questo. Ognuno di noi vive in maniera diversa le pressioni. Può capitare che ci siano dei momenti di flessione, ma sappiamo che sono due grandi giocatori e siamo convinti che torneranno nella migliore condizione".