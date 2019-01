Lazio, Lotito: "Mercato? Serve essere scientificamente razionali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato delle questioni legate al mercato, nella tarda serata di ieri alla festa per i 119 anni del club capitolino. Queste le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi: "Qui non si tratta di fare regali o non regali. Bisogna essere scientificamente razionali nel raggiungere certi obiettivi: la società non ha interesse a essere indebolita bensì a essere rafforzata. E sulla base di questo faremo tutto quello che sarà possibile, in relazione a ciò che c’è già in organico e a quello che può essere l’avvicendamento all’interno dell’organico. Io sono stato colui che ha fatto in modo che il calciomercato si prolungasse fino al 31 gennaio, proprio per essere messo in condizione - come tutte le società - di poter fare non solo le cessioni ma anche gli acquisti".