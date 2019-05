Lazio, Lotito: "Milinkovic il migliore in Italia. Preso Adekanye"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato anche di mercato:

La valutazione estiva di Milinkovic-Savic sarà la stessa dell'anno scorso?

"E' il miglior centrocampista del campionato. Non faccio una valutazione perché altrimenti lo avrei già venduto. Fa parte della progettualità che in concerto abbiamo fatto insieme a Tare, Peruzzi e Inzaghi".

Conferma l'acquisto di Adekanye?

"Sì ma non è una scommessa. Parliamo di un giocatore che ha potenzialità anche se c'è da mettere in conto l'adattamento, come successo per Luis Alberto per esempio.