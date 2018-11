Lazio, Lotito: "Milinkovic? Non vogliamo cederlo, ma mai dire mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna a parlare di mercato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Ai microfoni della trasmissione 'Un giorno da pecora' il numero uno biancoceleste ha fatto il punto sul futuro di una delle stelle del club, Sergej Milinkovic-Savic (fonte Il Messaggero). "Ha un contratto di cinque anni e noi non vogliamo cederlo, ma nella vita mai dire mai. Ieri comunque il Milan non me l'ha chiesto".