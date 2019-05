© foto di Insidefoto/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a Il Tempo, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto anche ad una precisa domanda sul centrocampista Milinkovic-Savic: "Non sono pentito di non averlo venduto. Dal punto di vista economico sarebbe stato un ottimo affare. Lo avevo promesso al mio allenatore. E poi il calcio non è solo business: l'ho fatto anche per non creare un disagio psicologico ai tifosi".