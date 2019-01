Lazio, Lotito: "Multe cancellate? Tutto regolare, chiarirò l'equivoco"

Fonte: lalaziosiamonoi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il comunicato con cui la Lazio ha voluto fare chiarezza sulla vicenda delle multe cancellate, anche Claudio Lotito si è espresso, attraverso i microfoni del Messaggero, per spiegare quanto è accaduto. I fatti risalgono al periodo in cui il presidente laziale viaggiava sotto scorta, era il 2009: "Usavo la mia macchina, per fare risparmiare soldi allo Stato. Le mie auto erano conosciute alla Polizia, alla Questura, lo sapevano tutti, ci sono i documenti. Alcune sono anche blindate. Una addirittura è stata comprata direttamente dal sottoscritto. Dovevo avere due auto e quattro uomini nella scorta. Abbiamo comprato queste macchine intestate alle mie società e le guidava un poliziotto. Però questo prendeva le multe, magari per le Ztl. Ma la cancellazione era regolare, ci sono pure i documenti ufficiali del reparto scorte. E poi era nel periodo di massima allerta per la mia sicurezza, pensa che alla radio dicevano a volte le targhe della mia macchina quando passavo, quindi la dovevo cambiare in continuazione, perché veniva identificata. Ma per te è verosimile che possa andare in Comune a farmi levare le multe? Con quello che verso allo Stato ogni anno, con i 6 milioni che pago ogni volta al Fisco, addirittura in anticipo. Secondo te io vado a farmi levare la multa dopo 5 anni? Risolverò questo equivoco con i pm. Io i processi li faccio nelle sedi competenti".