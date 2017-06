Lazio, Lotito non gradisce Borini-Milan: si complica la pista Biglia

© foto di Federico Gaetano

Rischia di subire uno stop la trattativa per Lucas Biglia al Milan dopo l'affare Fabio Borini. Claudio Lotito, racconta Premium Sport, si sarebbe irrigidito dopo che la punta del Sunderland era molto vicina ai biancocelesti e per questo non si muoverà dalla richiesta di 25 milioni cash per farlo partire.