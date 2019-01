Lazio, Lotito: "Nuovo stadio? Sto aspettando, non è facile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Radio, affrontando l'argomento relativo agli stadi di proprietà: "Il ministro Salvini ha detto che cercheranno di agevolare il più possibile la costituzione di stadi aperti “h 24” sette giorni su sette ed è quello che ho sempre detto io. La legge l'ho scritta anche io poi però qualcuno l'ha deturpata, tant’è vero che poi certi stadi sono stati fatti, no? E’ stato fatto un compromesso su una situazione che non ha prodotto. Io dico, quello per cui bisogna avere il coraggio è altro: negli altri paesi per gli stadi chi è intervenuto? Sono intervenuti i governi che hanno messo i soldi. Siccome in Italia i soldi non si possono mettere perché non ci sono, se il privato vuole fare un’iniziativa, è giusto che venga messo nella condizione di farlo - nel rispetto delle regole, mica devi costruire al Colosseo, devi fare lo stadio - va incentivato ad aprirlo “h 24” perché ve l’ho spiegato centottanta volte: la struttura polifunzionale è fondamentale; voi dite “eh, faccio lo stadio, risolvo”, no, non risolvo niente perché non c’è solo il biglietto, lo sky box e tutte queste cose qua. Se io vado al ristorante ho la Royalty, succede all’aeroporto in cui se compri la cravatta il 10-20% va all’aeroporto e così in tutte le attività. Allo stesso modo quello stadio aperto “h 24” dà un incremento di risultati economici importanti, di ricavi. Poi hai il controllo assoluto, perché poi lo stadio lo frequenti. Se potremo fare lo sdadio? Io ancora non ho chiesto. Sto aspettando. Dove farlo? Io vorrei un posto dove sia facilmente raggiungibile, in rotaie o su gomma".