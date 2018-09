Lazio, Lotito pronto a rinnovare il contratto a Lucas Leiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Capitan rinnovo" titola Il Messaggero oggi in edicola nel suo spazio dedicato alla Lazio: "Leiva vive la squadra come se indossasse i gradi, è apprezzato e ascoltato da tutti. Lotito vuole allungargli il contratto e ha in testa per lui un ruolo all'interno del club. Il brasiliano aveva in mente di chiudere la carriera nel Gremio ma è stato colpito dalla proposta del patron".