Lazio, Lotito rompe il silenzio: il tempismo non è casuale

Claudio Lotito non aveva mai parlato pubblicamente da quando è iniziata l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Si era esposto soltanto nelle sedi opportune, con gli altri presidenti nelle assemblee di Lega e nei vari consigli FIGC. Ieri invece lo ha fatto in prima persona in diretta sulla radio ufficiale della Lazio: "Non capisco per quale motivo un atleta, monitorato ventiquattro ore al giorno da grandi professionisti, non possa allenarsi. Non ci sono basi scientifiche che impediscano agli atleti di allenarsi in un contesto sanificato e protetto nel migliore dei modi. Mi auguro che adesso la situazione migliori e mi aspetto che si torni presto in campo, sempre nel massimo rispetto dei protocolli". Ha ribadito la sua posizione, già chiara, interrompendo un lungo silenzio.

La scelta del momento non è stata casuale, perché nei prossimi giorni si giocherà un'importante fetta di partita per il futuro prossimo dell'Italia e quindi, a cascata, anche del calcio. Uscendo allo scoperto ieri, a pochi giorni dalla scadenza del DPCM in vigore (13 aprile), è come se Lotito abbia voluto mettere pressione, sia all'opinione pubblica che al governo, che si riunirà nel fine settimana per capire la strategia da adottare. Se non dovessero essere prolungate le stesse misure restrittive, che al momento impediscono anche gli allenamenti delle squadre di A, il presidente della Lazio non perderà altro tempo per riaprire Formello. L'idea sarebbe quella di organizzare un ritiro nel centro sportivo biancoceleste, per riprendere l'attività in modo graduale e soprattutto nella massima sicurezza. In caso contrario, se quindi il prossimo decreto imporrà gli stessi divieti, dovrà ancora pazientare perché lo ha detto lui stesso ieri che "la Lazio sarà ancora rispettosa delle norme".