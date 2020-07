Lazio, Lotito si fa sentire. Ieri a Formello ha strigliato la squadra prima di Udine

La Lazio torna in campo questa sera a Udine. Non si parla più di scudetto, anche se l’aritmetica ancora lo consentirebbe. Ma il rendimento avuto dalla squadra di Inzaghi nel dopo-lockdown non autorizza alcun sogno di gloria. Appena 6 punti conquistati in sei gare, con quattro sconfitte, tre delle quali nelle ultime tre giornate: adesso l’obiettivo è blindare la qualificazione in Champions.

Il primo a lanciare l'allarme - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è stato proprio Simone Inzaghi che, dopo il match col Sassuolo, ha detto senza mezzi termini: "Pensiamo solo a fare prima possibile i punti per avere la Champions". Il tecnico ha poi tenuto a rapporto la squadra nei giorni seguenti a Formello. Ha chiesto maggiore impegno pur riconoscendo a tutti i suoi uomini grande professionalità per come stanno affrontando una situazione difficile. Ma, come ha ribadito ieri ai microfoni del canale del club, "serve di più".

Concetti che ha ribadito anche Lotito. Nei giorni scorsi il presidente aveva avuto dei colloqui con lo staff tecnico e gli altri dirigenti per capire cosa non stesse funzionando. Ieri ha parlato alla squadra. Discorso breve, solo per chiedere una reazione immediata sul campo.