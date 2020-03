Lazio, Lotito silenzioso in pubblico ma non in Lega. Contrario alla decisione di Dal Pino

È un Claudio Lotito silenzioso ma decisamente attivo quello raccontato quest'oggi da Il Messaggero in merito al caos che sta attraversando la Serie A a causa del rinvio di alcune gare dello scorso weekend. Nessuna dichiarazione da parte del numero uno della Lazio che, però, si è fatto sentire in Lega, facendosi portavoce del malcontento di quei club che non hanno gradito il rinvio in extremis deciso dal presidente Paolo Dal Pino. Una scelta, questa, che non è piaciuta neanche allo stesso Lotito, seppur la sua Lazio sia scesa regolarmente in campo, soprattutto in virtù dell'appoggio dato a Dal Pino pochi mesi fa al momento della sua elezione in Lega.