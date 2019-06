Lazio, Lotito su Immobile: "Mai messo in discussione dalla società"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito - oltre a confermare la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina - ha avuto modo di rispondere anche alle domande su Ciro Immobile: "La società non lo ha mai messo in discussione. Ha fatto un numero di gol di tutto rispetto. Lo scorso anno ha fatto tantissimi gol ed era candidato alla scarpa d’oro, quest’anno non è stato così e c’è stata una flessione, ciò non toglie che resta un giocatore di valore. La società non ha mai messo in discussione le qualità ed il suo senso di appartenenza".