Lazio, Lotito su Milinkovic: "Faremo il necessario, ci sono necessità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo allestito un programma, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi". Intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito - oltre a confermare la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina - ha parlato anche di mercato, soffermandosi in particolare su Milinkovic-Savic: "Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte, quest’anno faremo quello che sarà necessario affinché i giocatori abbiano gli stimoli giusti per stare qui. Le voci di mercato? Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme, il risultato è un mix di ruoli che partono dalla squadra e dallo staff ma anche dai tifosi che sono il 12esimo uomo in campo e che quest’anno non sempre ci hanno sostenuto. Serve coesione di tutto l’ambiente. Mercato? Ci sarà quello che serve che ci sia, sulla base non dei nomi ma delle necessità tecniche per attuare il programma prefissato".