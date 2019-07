Lazio, Lotito su Milinkovic: "Quest'anno potrei non resistere agli assalti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Lotito ammette che questa può essere l'estate giusta per la partenza del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Nel corso di una intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il presidente della Lazio s'è così espresso sul futuro del centrocampista serbo classe '95: "Abbiamo creato una casa di vetro: si è capito che non si possono obbligare le persone a svolgere il proprio ruolo in un ambiente nel quale si sentono strette. Milinkovic ha dimostrato serietà e responsabilità, non è il suo caso. Lui si trova bene qui: l'anno scorso sono riuscito a resistere agli assalti degli altri club, quest'anno potrei però avere meno armi se al calciatore venisse prospettata una soluzione diversa. Alcune armi le ho spese l'anno scorso, diciamo così".