Lazio, Lotito sul futuro di Milinkovic-Savic: "Mi rimetto al mercato..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'SportMediaset', il presidente della Lazio Claudio Lotito s'è così espresso sul futuro del centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic: Quanto serve per cederlo? Non è un problema economico e parlare di soldi vorrebbe dire minare anche il rapporto che ho con lui. E' attaccato ai colori della Lazio e giustamente ha le sue ambizioni. Noi consideriamo la squadra una grande famiglia e tutti devono dare il massimo. Lo scorso anno ho avuto il coraggio di respingere offerte importanti, ma quest'anno per gli impegni assunti col giocatore e col suo staff e per quello che ha dimostrato avrei meno armi da spendere. Vediamo quello che succede, la società non sta facendo nulla per spingere affinché ciò accada né sta facendo nulla affinché ciò non accada. La Lazio si rimetterà solo al mercato, nel rispetto della società e del ragazzo".