Lazio, Lotito teme la fuga di Inzaghi: si lavora al rinnovo da allenatore top

Claudio Lotito ha paura di perdere il proprio condottiero Simone Inzaghi e lavora al rinnovo di contratto almeno fino al giugno del 2022 con ingaggio che supererebbe i tre milioni di euro. Il tecnico biancoceleste viene seguito da tempo da diverse big europee come Tottenham, Arsenal, Manchester United e anche il PSG di Al Khelaifi ed è per questo che il patron laziale vuole anticipare i tempi nonostante l'attuale accordo scada nel 2021. Il tecnico, in caso di clamoroso scudetto avrebbe lasciato di sicuro, ma ancora non ci sono certezze di finire la stagione e nel caso in cui dovesse saltare tutto, sarebbe invogliato a restare per vedere dove potrebbe arrivare, anche con la Champions da poter disputare. A riportarlo è Il Messaggero.