Lazio, Lotito valuta Luis Alberto 80 milioni ma intanto tratta il rinnovo fino al 2025

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è già stata avviata la trattativa per arrivare al rinnovo di contratto con la Lazio di Luis Alberto attualmente in scadenza nel 2022. Si lavora al prolungamento fino al 2025 con un ingaggio quasi raddoppiato rispetto agli attuali 1,8 milioni. 3,5 milioni che lo porterebbero a guadagnare le stesse cifre dei top player biancocelesti quali Milinkovic-Savic, Immobile e Lucas Leiva. Lotito valuta il giocatore spagnolo 80 milioni di euro contro i 5 investiti per rilevarlo nel 2016, ma non ha nessuna intenzione di cercare un acquirente per uno dei trascinatori di questa incredibile stagione laziale.