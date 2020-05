Lazio, Lotito: "Vi ricordate quando mi prendevano in giro per le sanificazionI?"

"Vogliamo essere i primi in tutti i campi. Non voglio solo organizzare la prima squadra, ma tutto il sistema Lazio" ha detto Claudio Lotito, intervenuto questa mattina in diretta alla radio ufficiale del club (qui la sua intervista integrale). Tra i tanti temi toccati, il presidente ha anche spiegato come "il club abbia delle cose che hanno pochissime altre società".

In particolare Lotito ha posto l'accento sulle novità e le innovazioni mediche di Formello: "Vi ricordate quando mi prendevano in giro per le sanificazioni? Queste lavatrici sanificheranno e consentiranno di mettere in sicurezza gli indumenti. Abbiamo realizzato 3 centri fisioterapici, 9 spogliatoi di altissimo livello. Gli spogliatoi della primavera sono spogliatoi della stragrande maggioranza dei club di Serie A, anche di quelli blasonati. Stiamo organizzando tutta una struttura nuova e faremo il nuovo studio televisivo per ospitality ecc. La Lazio sarà dotata di radio e studi televisivi. Abbiamo uno studio medico con tutte le specializzazioni, ottica, dermatologia, tutto. Se arriva un giocatore gli facciamo ecografie di ogni tipo. Anche per la prostata. Facciamo di tutto per mantenere in sicurezza i nostri tesserati".