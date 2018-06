Lazio, Lotito: "Vogliamo la Champions. Siamo tra i club che contano"

© foto di Federico Gaetano

Ripartire con la stessa ambizione dello scorso anno. La Lazio è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi: Claudio Lotito ha già imbastito diverse trattative di mercato, sperando di migliorare i risultati ottenuti nel 2017-2018. Sulle pagine della rivista ufficiale biancoceleste, Lazio Style Magazine, il presidente della Lazio ha delineato gli obiettivi per la prossima stagione: “La Lazio punta alla Champions. Guardiamo al futuro sapendo che saremo in grado di giocare ai massimi livelli italiani ed europei. Si è verificata una valorizzazione dei giocatori che non ha precedenti nella storia del calcio nazionale a dimostrazione del grande lavoro della società. C’è delusione per la mancata qualificazione in Champions, ma l’ultimo campionato ha segnato l’ingresso della nostra società nel novero di quelle che contano nel grande calcio e posso ambire ad un futuro importante e significativo nel panorama europeo ed internazionale. Abbiamo sfidato squadre da fatturati ed investimenti giganteschi ed è anche arrivata la Supercoppa. Sulla spinta dei risultati e dell‘entusiasmo ritrovato è stato possibile ricostruire quella unità di spirito e di volontà tra i nostri sostenitori e la squadra che ha portato al record di spettatori all’ultima sfortunata giornata di campionato”.