© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A pochi minuti dal fischio d'inizio della Supercoppa italiana Juventus-Lazio, il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva è intervenuto così ai microfoni di Lazio Style Channel: “Ci giochiamo un altro trofeo e un altro titolo, servirà essere perfetti per battere una grande squadra. Abbiamo preparato bene la gara, siamo arrivati qui tre giorni fa, proveremo a dare tutto in campo. Favoriti? Ci affronteremo su campo neutro, ogni squadra ha il 50% di chance per vincere, serviranno qualità e massima attenzione per tutti i 90/120 minuti. La Juventus è abituata a questo tipo di partite, ma anche noi siamo alla quarta finale con mister Inzaghi. Sarà veramente una bella partita”.