Lazio, Lucas Leiva dopo la finale raggiunta: "I tifosi se lo meritano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva ha parlato a Lazio Style Channel dopo il successo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan: "Abbiamo creato tante chance, Reina è stato molto bravo. L’1-0 ci porta in finale, vediamo domani con chi giochiamo. Secondo me oggi era una partita importante per tanti motivi. Come squadra sappiamo di poter fare molto meglio, nelle ultime settimane abbiamo perso alcune partite in campionato. Siamo un po’ indietro in classifica, oggi serviva fare una grande partita. Volevamo dare un po’ di soddisfazione ai nostri tifosi, hanno fatto una bella festa. Si meritano tutto questo. È stata una grande gara di squadra e abbiamo meritato".