Lazio, Lucas Leiva dovrà operarsi di nuovo: possibile intervento al ginocchio a fine stagione

vedi letture

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva viene descritto da Il Messaggero "furioso e rassegnato". Ieri il centrocampista ha svolto ulteriori accertamenti per il problema al ginocchio che lo sta tormentando da diverse settimane, col menisco che continua ad infiammarsi. Per questo, spiega il quotidiano, servirà un altro intervento di pulizia. Da capire se subito o a fine campionato, ma il giocatore sembra più propenso a questa seconda ipotesi per dare un segnale alla squadra e per non lasciare soli i compagni in un momento così complicato.