© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, a Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. "Oggi abbiamo una partita difficile, contro la migliore squadra d'Italia, ma l'anno scorso abbiamo fatto qualche grande gara e quindi dobbiamo cercare lo stesso. Quest'anno è stato difficile ma abbiamo la fiducia di poter fare punti qua perché per noi è molto importante. Ci sono 5-6 squadre che lottano per il quarto posto, quindi fare punti è sempre importante. Oggi contro una squadra molto difficile sarebbe buono. Dobbiamo stare attenti e fare una partita perfetta per vincere".