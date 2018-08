Lazio, Lucas Leiva: "La Juve ha vinto 7 scudetti senza Cristiano Ronaldo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. "Vero è che la prima partita l'abbiamo persa, in casa, ma contro una grande squadra. Ora dobbiamo fare i primi tre punti, sappiamo che è importante per noi. Veniamo qui per giocare, alla fine vediamo che succede. La Juventus ha vinto 7 scudetti, senza Ronaldo. Vero è che ora è più forte di prima, ma dobbiamo stare attenti con tutte le squadre".