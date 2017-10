Lazio, Lucas Leiva: "Possiamo far bene anche contro la Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara vinta contro il Sassuolo, Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il primo tempo è stato molto difficile, ma siamo stati bravi a ribaltare la sfida. Luis Alberto ha fatto la differenza, ci ha aiutati molto, ma non è una sorpresa, lo conosco e so quanto possa essere decisivo; per noi è fondamentale in questo momento. Ci stiamo divertendo ma voglio migliorare e giocare sempre meglio. Sono qui solo da tre mesi ma sto imparando i movimenti gara dopo gara, posso aiutare la squadra e spero di poter andare avanti in questa strada: il nostro obiettivo è questo. Un po' di giocatori resteranno qui per lavorare, ma quando torneremo affronteremo al Juventus: ci aspetta un percorso delicato, ma dobbiamo continuare a far bene. Sarà un’altra sfida difficile, ma se saremo in giornata potremo affrontare la partita nel migliore dei modi. Non ho avuto ancora molto tempo per visitare la città, abbiamo disputato tante partite. Ho imparato quanto è buono il cibo e quanto è bello il clima; ogni cosa è iniziata al meglio per me e ne sono molto felice di essere qui".