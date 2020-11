Lazio, Lucas Leiva: "Qui sono felice ma in futuro potrei tornare in Brasile"

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, fresco di ritorno in gruppo dopo il Covid e la polemica legata ai tamponi, ha parlato a TV Globo in Brasile: "Dopo i 30 anni è difficile pensare al futuro, è meglio pensare giorno dopo giorno e valutare anno dopo anno in base a come risponde il tuo corpo. In questo momento sono molto felice alla Lazio. La nostalgia di casa c'è sempre, non è svanita e l'idea di tornare ce l'ho sempre avuta in mente. Non so se ci sarà il tempo, ma se sentirò che è la scelta giusta, tornare sarebbe bello. Devo stare attento a ciò che dico però perché in passato ho dichiarato che c'era questa possibilità e ho scatenato le ire dei tifosi del Gremio che mi hanno scritto che sarei tornato in sedia a rotelle".