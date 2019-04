© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva si difende. Dopo l'articolo di questa mattina de 'Il Messaggero', che svela di una offesa del centrocampista brasiliano all'addetto stampa Ugo Allevi nel concitato finale di Milan-Napoli , il centrocampista brasiliano ha voluto dire la sua e ha diramato un comunicato tramite il suo profilo twitter.

Accuse false e infondate - Questo il messaggio integrale del regista ex Liverpool: "Mi preme chiarire in modo chiaro che le accuse rivolte recentemente alla mia persona su eventuali fatti nel post partita di Milano, sono totalmente false ed infondate. È mia premura evidenziare in modo perentorio tale fatto increscioso e totalmente falso nei miei confronti, in quanto in dieci anni di carriera non mi sono mai permesso di mancare di rispetto a nessuno. Ciò non fa assolutamente parte del mio comportamento professionale e altresì offende non solo terzi ma anche me a livello umano. Sicuramente in una partita di calcio, preso dalla tensione agonistica, posso aver detto molte cose, ma c'è sempre un limite che giammai mi sono permesso di superare, in quanto la mia educazione fondata su rispetto e buon senso non mi farebbe mai tollerare tale condotta".