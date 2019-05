Lazio, Lucas Leiva: "Vogliamo l'Europa e la Coppa Italia"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Si parte dalla sfida di domani con l'Atalanta: "Sarà importante vincere. L’Atalanta sta facendo benissimo. Da un anno gioca un bel calcio, molto aggressivo, è animata da uno spirito incredibile, si sta confermando ad alti livelli. Per noi sarà uno scontro diretto. Siamo dietro, dobbiamo migliore la classifica. Al momento non siamo neppure in Europa League. I nerazzurri giocano da squadra e hanno tre attaccanti fortissimi, tante volte sono loro a fare la differenza. Dobbiamo cercare di fermarli con la nostra organizzazione, giocando con fiducia, cercando gli spazi giusti per segnare"

"Domani penseremo anche alla finale di Coppa Italia? No ed è la verità. In campionato non siamo dove vogliamo, è inutile pensare alla partita del 15 maggio. Prima della finale giocheremo due volte in campionato, due vittorie ci farebbero arrivare alla finale in modo migliore, con maggiore fiducia. Vogliamo giocare in Europa, non possiamo pensare di arrivarci solo attraverso la Coppa. E c’è tanta voglia di vincere il trofeo. Abbiamo vinto due volte a Milano, contro Inter e Milan, per arrivare in finale. La Coppa è un titolo importante.