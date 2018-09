Lazio, Luis Alberto: "Caicedo? Voto 10. Piano piano stiamo crescendo"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Luis Alberto, autore del primo gol della Lazio contro l'Apollon, ha parlato a Lazio Style Channel: "Per me Felipe Caicedo ha fatto una partita da 10, ha giocato bene e mi piace duettare con un elemento così, che riesce a giocare con uno o due tocchi. L’Apollon ha giocato bene, ci vuole pazienza. Abbiamo creato qualche occasione nel primo tempo per aumentare il vantaggio. Dobbiamo iniziare a segnare di più per stare più tranquilli durante le partite. Io non ero arrivato in condizione ad Auronzo e Milinkovic è tornato più tardi visto che ha giocato il Mondiale e questo può aver inciso. Adesso gara dopo gara ritroveremo il ritmo giusto e le buone prestazioni. Dopo tre partite vinte c’è fiducia e questo va bene, ora c’è il Genoa, dobbiamo continuare così, bisogna ricordarsi che il campionato quest'anno è più difficile. Quest’anno siamo più forti dell’anno scorso, la squadra titolare è la stessa, ma in panchina c’è tanta qualità e chiunque entra può fare bene. Durante lo svolgimento delle varie partite, il mister vanta ottime soluzioni. Se domenica gioco? E’ una domanda per il mister non per me (ride, ndr), vedremo cosa deciderà, altrimenti ci sarà sicuramente un altro compagno a dare il massimo".