Lazio, Luis Alberto: "Col Dortmund grande prestazione. Speriamo sia la gara della svolta"

Luis Alberto, uno dei protagonisti della vittoria contro il Borussia Dortmund ha rilasciato alcune dichiarazioni al Match Program biancoceleste della sfida di campionato contro il Bologna. Questa l'anticipazione delle sue parole in merito alla vittoria sul club tedesco in Champions League: "Partita della svolta come contro l'Atalanta lo scorso anno? Speriamo di sì. Martedì abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte come quella tedesca, portando a casa una vittoria fondamentale. Negli ultimi anni stiamo facendo grandi cose, dobbiamo continuare così”.