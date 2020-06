Lazio, Luis Alberto determina il giorno e la notte: senza di lui la squadra non gira

Luis Alberto è la luce della Lazio. Lo si è detto e ridetto. Lo si è visto e rivisto: anche nel 2-1 in rimonta contro la Fiorentina, per l'ennesima volta è stato lampante. Perché Immobile si prende spesso le prime pagine a suon di gol e Milinkovic è quello più appariscente per le sue giocate. Ma lo spagnolo determina il destino della Lazio: è l'interruttore del gioco biancoceleste, che si accende e si spegne in base a come vanno i suoi piedi. E nel complesso ieri sera non ha giocato bene, poco brillante e preciso, "colpa" di una condizione ancora da migliorare. "Ancora è difficile avere il giusto ritmo di gioco, non era mai successo di rimanere fermi per tre mesi e mezzo", ha spiegato nel post partita. Per questo tutta la squadra, lenta e prevedibile dalla cintola in sù, ne ha risentito. Ma quando è salito di livello nel secondo tempo, nel momento più difficile e sul punteggio di 0-1, il trend è cambiato. E in quel pallone calciato in rete nel finale di partita c'era tutta la voglia accumulata in questi mesi difficili e la rabbia dopo le critiche piovute dopo la prestazione di Bergamo. Perché è stato uno dei più deludente nel ko di mercoledì contro l'Atalanta: del resto le aspettative ormai si sono alzate alle stelle e tutti si aspettano sempre prove maiuscole dal 'dieci' della Lazio, arrivato a cinque gol in campionato (13 invece gli assist: nessuno come lui).

Così con l'interno destro Luis Alberto ha riportato la Lazio a credere nel sogno scudetto, con la Juventus che torna a -4. "Contava solo vincere e proseguire la corsa. lo abbiamo fatto e sono contento per il gol, dà sempre più fiducia per il futuro. Abbiamo una rosa lunga e - ha aggiunto l'ex Liverpool a Lazio Style Channel - non è facile giocare ogni tre giorni. Credo che a Torino avremo più ritmo, non dico che sarà facile ma dobbiamo continuare a recuperare e lottare per il nostro obiettivo". Subito dopo il triplice fischio di ieri è stato aiutato dal suo fisioterapista personale Ruben (ex Liverpool anche lui) per scaricare le gambe e recuperare più in fretta. Perché a oggi la Lazio non può prescindere dal suo Luis Alberto, anche se ancora non in forma smagliante.