Lazio, Luis Alberto di nuovo in campo: lo spagnolo si allena con i compagni

Non solo Acerbi, anche Luis Alberto. Nella giornata di oggi, come riportato dalla Lazio sul proprio profilo Twitter, lo spagnolo è infatti tornato in campo riprendendo la preparazione, anche se i biancocelesti non saranno impegnati in questo weekend, visto che la sfida contro il Bologna è già stata disputata sabato scorso.