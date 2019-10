© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato in un'intervista a El Corner della convocazione in Nazionale e dell'ottimo momento di forma: "Sono molto contento per questa seconda convocazione con la Nazionale, mi sto godendo il momento. Con la Lazio dovremmo essere un po' più in alto in classifica ma va bene, siamo ancora all'inizio e non stiamo così lontani dall'obiettivo che ci siamo preposti, per cui continuiamo così".