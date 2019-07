Lazio, Luis Alberto e un futuro incerto: il club chiede chiarezza immediata

La Lazio pretende chiarezza da Luis Alberto, che dalla Spagna continua a mandare messaggi incerti sul futuro. Se vuole andare via, dovrà dirlo chiaramente e tramire il proprio agente portare offerte almeno da 20-25 milioni di euro. I biancocelesti non vogliono più fare i conti con i suoi malumori e non vogliono polemiche prima dell'inizio del campionato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.