© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe arrivare nel corso della stagione il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport i manager dello spagnolo sono stati a Roma negli ultimi giorni di mercato e se ne sono andati con una promessa di rinnovo per l'ex Siviglia. Luis Alberto potrebbe infatti veder allungato l'attuale accordo in scadenza nel 2022 e aumentare l'ingaggio fissato a 1,8 più bonus durante la stagione se riuscirà ad essere nuovamente il faro della squadra di Simone Inzaghi come accaduto due anni fa.