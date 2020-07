Lazio, Luis Alberto eletto MVP di febbraio della Serie A. Il premio consegnato domani

Il premio MVP di febbraio è stato assegnato al calciatore della Lazio, Luis Alberto. La consegna del trofeo non è stata effettuata a marzo a causa dell’emergenza Covid-19 e avverrà nel pre-partita di Lazio-Milan, in programma sabato 4 luglio. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono stati considerati anche i quattro recuperi della 6ª Giornata di Ritorno, disputati nel mese di giugno.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 10 biancoceleste di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- una performance di efficienza tecnica del 96% (record mensile stagionale tra tutti gli MVP) e fisica del 92%;

- una percentuale di riuscita del 60% nei passaggi ad altissima difficoltà;

- punta l’avversario nel 70% delle occasioni di 1vs1 offensivo, saltandolo nel 55% dei casi;

- nelle scelte di gioco (passaggi e movimenti ottimali) e nella capacità di accelerare la manovra (aggressività offensiva) l’efficienza raggiunge il 96%;

- contribuisce anche alla fase difensiva con un indice di pressing del 91%.

“Luis Alberto è uno dei migliori calciatori del nostro Campionato e sta disputando una stagione da protagonista assoluto. Il numero 10 biancoceleste si sta dimostrando determinante sia nella fase difensiva con il pressing costante sugli avversari, sia in quella offensiva con assist e passaggi chiave per i compagni, trascinandoli in campo con le sue giocate da vero top player”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.