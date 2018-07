Lazio, Luis Alberto: "Felipe Anderson e De Vrij ci mancheranno"

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto, trequartista della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel: “Mi piace la pioggia, si sta bene. A Liverpool faceva anche più freddo e dava più fastidio (ride, ndr). Sto bene, anche quando ero arrivato ma i medici avevano detto di fare 10-11 giorni di lavoro speciale per l’adduttore ed essere prudenti. Oggi ho fatto tutto l’allenamento e non ho avuto problemi, spero ora di continuare così. Stavo lavorando per la Champions League e per la Nazionale e in tre settimane ho perso tutto, ma questo è il calcio. Ora speriamo che facciamo un’altra bella stagione centrando la Champions, facendo bene in Europa League e Coppa Italia. Felipe Anderson e de Vrij sono due giocatori straordinari che ci mancheranno, ma bisogna solo faticare perché Tare sta lavorando per portare qualcun altro. Il gruppo sta bene, sono arrivati altri ragazzi nuovi che come persone sono da 10. Acerbi ha esperienza, è bravissimo, lavora tranquillamente ed è importante un giocatore così in una squadra giovane come la nostra. Berisha non parla ancora molto a causa della lingua, ma è un bravo ragazzo. Vedremo come calciatore, ma se l’hanno preso qualcosa significa. Con Durmisi posso parlare spagnolo perché è stato due anni al Betis. Il mio ruolo? Per me è uguale, l’importante è stare in campo e vincere. Non sono più biondo? Ora mia moglie mi ha detto di lasciare i capelli così che sto meglio (ride, ndr)”.