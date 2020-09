Lazio, Luis Alberto festeggia il rinnovo fino al 2025: "Felice in questa meravigliosa famiglia"

vedi letture

Luis Alberto festeggia sui social il rinnovo del suo contratto con la Lazio. Il centrocampista spagnolo, che si è legato ufficialmente ai biancocelesti fino al 30 giugno 2025, ha commentato così il suo nuovo accordo e la sua permanenza nella capitale: "Sono felice di essere in questo gruppo, in questo club e in questa meravigliosa famiglia che è la Lazio", le sue parole su Twitter.